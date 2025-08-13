Bakan Kurum, Sındırgı’daki hasarları inceledi

BAKAN KURUM’DAN SINDIRGI ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki köyleri ziyaret etti. Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek” dedi. Bakan Kurum, Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu.

AFET SONRASI VATANDAŞLARLA GÖRÜŞME

İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, “Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız” şeklinde konuştu. Bir vatandaş ise Bakan Kurum’a, “İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü” diyerek teşekkür etti.

KÖYDEKİ HASAR BİLGİLERİ VE YARDIMLAR

Daha sonra Kertil köyüne giden Bakan Kurum, burada 29 yapının hasar gördüğünü belirtti ve 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirtti. Ayrıca, “Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.

KONTEYNERLER VE KİRA YARDIMI

Alacaatlı köyüne geçiş yapan Bakan Kurum, konteynerlerin kurulu olduğu alanı inceledi ve köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu kaydetti. “AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı’nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı” diyerek, AFAD’ın hak sahipliği çalışması gerçekleştireceğini bildirdi. Konteynerler ile ev yapılana kadar vatandaşların geçici olarak kalabileceğini veya kira yardımı alabileceğini aktardı.

İNŞAAT SÜRECİ HIZLANIYOR

Bakan Kurum, konutların zemin durumu dikkate alınarak, bir kısmının yerinde, diğer bir kısmının ise belirlenen yakındaki bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğini vurguladı. “1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek” dedi. Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi ve destekleri için teşekkür eden 72 yaşındaki Şükriye Evren’i teselli etti, “Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz. Devletimiz güçlü” diyerek güven verdi.