Bakan Kurum, Sırrı Önder’i anmayı istedi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, sosyal medya aracılığıyla taziye mesajı paylaştı. Kurum, Sırrı Süreyya Önder’in sanatı ve siyaseti birleştiren duruşunu vurguladı.

ANADOLU İNSANINA TERCÜMAN OLDU

Murat Kurum, mesajında “Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi” ifadelerini kullandı. Önder’in, Türkiye’nin terörsüz bir hedefe ulaşması için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Bakan Kurum, taziye mesajında, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis’imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” sözleriyle başsağlığı dileklerini iletti. Bu duygu dolu mesaj, Sırrı Süreyya Önder’in anısına bir vefa örneği olarak ön plana çıktı.