Bakan Kurum “Sözümüzü Tutacağız” Dedi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM KAHRAMANMARAŞ’TA

Kahramanmaraş ziyaretinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız” açıklamasında bulundu. Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan Tıraş ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, deprem sürecini yaşayan İsmail Tıraş ile bir araya geldi. Evin sahibi İsmail Tıraş, deprem anını anlatarak, “Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım” ifadelerini kullandı.

İSMAİL TIRAŞ’IN TEŞEKKÜRÜ

Bakan Kurum’a çalışmalarından dolayı şükranlarını ileten İsmail Tıraş, “Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun” dedi. Bakan Kurum, bölgede yapılan inşaatların tamamlanması sürecinde deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. “İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız,” dedi.

ANNELERE HEDİYE

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere de hediyeler sundu. Ayrıca, Ferhuş Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540’ının hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.