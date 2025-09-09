Bakan Kurum, Trabzon’da büyük projeler açıkladı

ÇEVRE BAKANINDAN KONUT YATIRIMLARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada şu anda 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek ve planlamalarını tamamlayacak başka bir ülke olmadığını belirtti. “Deprem bölgesinde; yılsonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız” diye konuştu. Bakan Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Trabzon’a gitti. Partililerle buluştuktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir Balçova’daki polis merkezine yönelik saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Başmüfettiş Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’a Allah’tan rahmet dileyerek başlattığı konuşmasında, ülkeyi her türlü ihanet karşısında koruması için dua ettiğini söyledi.

TRABZON’A YAPILAN YATIRIMLAR

Bakan Kurum, “Hep söylediğim gibi tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon’a hizmet etmeyi büyük bir şeref ve onur olarak kabul ediyoruz” dedi. Şehrin her yönüyle eserler vermeyi amaçladıklarını belirten Bakan Kurum, Trabzon’da 57 milyar 573 milyon liralık yüzlerce yatırım yaptıklarını belirtti. “Hayrat’tan Beşikdüzü’ne kadar Trabzon’umuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Durmadık. 11 bin yeni yuva kazandırdık, yaklaşık 2 bin 500 evin yapımına da tüm hızımızla devam ediyoruz” ifadesinde bulundu. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin örnek bir yatırım olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, bu bölgede hem yeni konutlar hem de iş yerleri inşa ettiklerinin altını çizdi.

AFETZEDELER İÇİN KONUT PROJELERİ

Geçtiğimiz hafta Malatya’da depreme yönelik çalışmalardaki büyük bir aşamayı geçtiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300. yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi. “Geçen hafta itibariyle afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini tamamladık. Yani şu anda her 3 depremzede kardeşimizden 2’si yeni yuvasına kavuşmuş durumda” şeklinde konuştu. Türkiye’nin saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye sahip olduğunu ifade etti ve “Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır” dedi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ DEVAM EDİYOR

81 ildeki çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Bakan Kurum, “Tabii bir yandan 11 ilimizi ayağa kaldırırken, bir yandan da 81 ilimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. “Bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik” ifadesini kullandı ve şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konut yapımının sürdüğünü kaydetti. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanının yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurarak, gençlere ve büyük ailelere avantajlar sağlayacaklarını belirtti. Trabzon’da da kampanya kapsamında yeni sosyal konutların kazandırılacağını vurguladı.