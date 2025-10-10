Bakan Kurum Türkiye’nin Deprem Konut Seferberliğini Anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde gerçekleştirilen inşa seferberliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Tüm ülkeler için afet yönetimi deneyiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz” ifadesini kullanarak, bu süreçteki deneyimleri paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi’nin 86’ncı oturumu için Cenevre’de gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye’nin sürdürülebilir şehircilik konusundaki çalışmalarına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’YE AİT KENTSEL GELİŞİM;

Bakan Kurum, programda deprem sonrası yürütülen projelerin yer aldığı görüntüleri uluslararası katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, Bakan Kurum, küresel konut arzındaki durumları, Türkiye’nin sosyal konut projeleri ve deprem bölgesindeki 453 bin konut inşa seferberliği hakkında bilgi verdi. Konut sektöründeki daralma sürecine de değinen Kurum, Türkiye’nin ev sahipliği oranını 2035’e kadar yüzde 66’ya yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

BARTIN HASTA GÜVENİ;

Sosyal konut üretiminde Türkiye’nin amacının yalnızca barınma sağlamak değil, aynı zamanda afetlere karşı dayanıklı şehirlerin inşa edilmesi olduğunu belirten Bakan Kurum, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası başarısını da aktardı. Türkiye, 250 uluslararası firma arasında ikinci sırada yer alıyor ve 137 ülkede çeşitli projeler yürütüyor. Ayrıca, Türkiye’nin sosyal konut projeleri kapsamında 25 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşa barınma imkânı sağlamak için 1 milyon 740 bin konut inşaatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

DURUMDAKİ GÜVENİ ARTIRMAK;

Bakan Kurum, Kahramanmaraş depreminde TOKİ tarafından inşa edilen konutların sağlam kaldığını ve bu konutların güvenlik algısını artırdığını vurguladı. Deprem bölgesinde günde 550 konut üretildiğini ve bu süreçte yüzde 70 konut teslim edilmiş durumda olduğunu açıkladı. Türkiye, deprem bölgesindeki tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya da hazır olduğunu belirterek, “Bu hız ve kapsam örneği, afet yönetiminde ender rastlanan bir durum” dedi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ;

Yeni projelerle birlikte 500 bin sosyal konut inşa edileceğini ve bu projelerde dar gelirli aileler için kontenjan ayrıldığını ifade eden Bakan Kurum, ayrıca Türkiye’nin afetlere karşı dayanıklı bir yapı ve sosyal konut üretimine odaklandığını aktardı. Yapı sektöründeki başarının ardında devletin kararlılığı ve halkın güveni olduğunu hatırlatan Kurum, Türkiye’nin iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

PAYLAŞILAN TECRÜBELER;

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Direktörü Tatiana Molcean, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığına dikkat çekti ve Türkiye’nin küresel ölçekte öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo da Türkiye’nin sosyal konut projelerinin halkın güvenliğini sağlamanın yanı sıra refah sağladığını ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi Direktörü Paola Albrito, Türkiye’nin deneyimlerinin iş birliği ruhuyla dünya genelinde fayda sağlayabileceğini vurguladı.

KATILIMCILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ;

Toplantıda birçok uluslararası temsilci ve uzman yer aldı, bu durum Türkiye’nin küresel ölçekteki etkinliğini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.