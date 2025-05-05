Bakan Kurum, Yerel Yönetimlerle İşbirliği Yapacak

BAKAN KURUM BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı Bakanlıkta ağırladı.
İŞBİRLİĞİ VURGUSU YAPILDI
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.