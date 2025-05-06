Bakan Kurum: “Zey Köyü Yeniden İinşa Edildi”

DOĞAL AFETTEN SONRA YENİDEN İNŞA EDİLEN KÖY

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman’ın Zey köyünü, asrın felaketinin ardından ileri mühendislik yöntemleri kullanarak kayalık zemin üzerine yeniden inşa etti. Bakan Kurum, “Hayallerin ötesini inşa etmeye devam ediyoruz” mesajıyla yeni köyün fotoğraflarını paylaştı. 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören Zey köyü, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından zemin etüdü sonrası kayalık bir bölgedeki 135 dönümlük alanda yeniden yapılandırıldı. 107 olarak projelendirilen köy evlerinin tamamı bitirildi ve 87 evde yaşam başladı.

HER EV İÇİN 750 METREKARE PARSEL ALANI

Proje sorumlusundan Servet Yılmaz, 3+1 olarak tasarlanan her ev için 750 metrekare parsel alanı tahsis edildiğini dile getirdi. Yılmaz, “Ekiplerimiz, zemin sınıfı ve taşıma gücü yüksek olan yerleri seçti. Kaya üzerine konutlar yerleştirildi. Statik hesaplamalar buna göre yapıldı. 45 santimlik radye temel oluşturuldu. Bu nedenle herkesin içi rahat. Ada içi yollar, kaldırımlar, ibadet alanları ve sosyal tesis alanları da yapıldı. 100 metreküplük yeni içme suyu deposu inşa edildi. Ada dışındaki elektrik, kanalizasyon ve içme suyu altyapılarının tamamı bitti. Şu an köyümüzde hiçbir sorun yok” diye konuştu.

KÖYLÜLERİN MEMNUNİYETİ

Yeni evine taşınan Ayşe Uzun, “Buralar önce bir dağdı, taştı. Hiç inanmadık, burayı gösterseler inanmazdım. Buraya ev olacak mı, nasıl oldu, nasıl yaptılar? Allah razı olsun, çok güzel ve hızlı şekilde yaptılar, evlerimizi verdiler. Beklediğimden daha güzeli oldu” dedi. Fatma Bilgiç, “Önce Cumhurbaşkanımız, sonra Murat oğluma verdiği sözün daha üstünde durup, sözünü tuttuğu için Allah işini rast getirsin” diye belirtti. Hüseyin Uzun, “Biz bu eve nasıl ayakkabıyla gireceğiz dedik. Beklediğimizin yüz bin katı güzel. Bir bakıyoruz, ‘Murat Kurum Adıyaman’a gelmiş’ diyorlar, tek tek geziyor, kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN İÇİNDE

Zeliha Uzun, “Allah devletimizin ciğerini yakmasın. ‘Yapamıyor’ diyenler baksınlar, yapan nasıl yapmış. En güzel ve kral evler yapmışlar. Villa gibi, şehir evlerinden bile güzeller.” diyor. Mahalle muhtarı İsrafil Ay ise, “İlk başlarda insanların ‘Bu evler yapılmaz, buralarda su olmaz’ gibi düşünceleri vardı. Böyle mükemmel bir köy olacağı kimsenin hayalinde değildi. Yeni bir hayata başladılar. İnsanların, çocukların gözlerindeki korkular azalmış, buraya adapte olmuşlar.” şeklinde konuştu.