Bakan Kurum’dan CHP Özel’e yanıt

Bakan Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sözlerine yanıt verdi.

Kurum, “Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın!” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u hedef alan sözler sarf etti.

Özel, “Murat Kurum çıkmış geçen gün ‘İzmir işgal altındadır’ dedi. Hadsiz. İzmir’in iradesine bu lafı söyleyemezsin, İzmirliler senin alnını karışlayacak. Cesaretin varsa gel, seçime gir. Binali Yıldırım çok iyi bilir. Gel, çık İzmir’de, Büyükşehir’e mi, ilçeye mi aday olursun, hodri meydan. Mahalleden muhtar adayı ol. Senin karşına çıkacak aday alnını karışlayacak. Sen İzmir’de muhtar olamazsın” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE PARMAK SALLAMAYI BIRAKIN”

CHP’li Özel’in tepki çeken çıkışına Bakan Kurum’dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!”