Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddiaları hakkında açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği iddiaları hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır” dedi.

Paylaşımında söz konusu haberin linkine de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.
Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!”