Bakan Mahinur Göktaş Düğün Törenine Katıldı

AİLE VE GENÇLİK FONU DESTEKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın uygulamaya koyduğu Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba ve İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı. Göktaş, Osmancık ilçesindeki düğün salonunda gerçekleşen törende, tebrik ettiği çifte Türk bayrağı hediye etti. Evlilik cüzdanını Tuğba ve İsmail’e birlikte veren Göktaş, nikahın insan hayatındaki en önemli günlerden biri olduğunu belirterek, gençlerin Aile ve Gençlik Fonu’na başvurarak evlilik desteği alabileceklerini ifade etti. Tuğba ve İsmail çiftinin bu desteği aldığını dile getiren Göktaş, bakanlık olarak her zaman çiftlerin yanında olduklarını söyledi.

EVLİLİKTE SEVGİ VE SAYGI VURGUSU

Göktaş, “Tuğba ve İsmail’in coşkulu ‘evet’ine şahitlik ettik. Evlilik tek taraflı değil, birlikte inşa edilir. Sevgiyle, saygıyla yoğurulur. Hastalıkta, sağlıkta, hayatın her anında birbirinizi bugünü hatırlayarak, aynı saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bakanlık olarak Aile Yılı’nda gençleri desteklemeye devam edeceklerini ekledi. Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan ile AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

KOLAY BAŞVURU SÜRECİ

Damat İsmail Karakuş, düğün töreninin ardından gazetecilere, Bakan Göktaş’ın nikah törenine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tuğba Karakuş, Aile ve Gençlik Fonu’ndan zorlanmadan faydalandıklarını ifade ederek, evlenmeyi planlayan herkese tavsiye etti. Başvurularının ardından yaklaşık 3 saatlik bir eğitim aldıklarını ve görevlilerin kendilerini gerektiği gibi yönlendirdiğini belirten Karakuş, “Süreç çok kolaydı. Eğitimdeki hocamız da bize çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ediyorum.” dedi. Gelinin babası Turan Düşünceli, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve bu destekten dolayı teşekkür etti. Damadın babası Niyazi Karakuş da destekten ve Bakan Göktaş’ın nikah törenine katılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.