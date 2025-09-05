Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nikah Şahidi

BANAKAN GÖKTAŞ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum’un Osmancık ilçesinde Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran bir çiftin nikah şahidi oldu. Göktaş, Çorum’da bir dizi programa katılmak üzere bulunduğu ziyaret sırasında, Aile ve Gençlik Fonuna müracaat ederek evlilik kredisinden faydalanan Tuğba ve İsmail Karakuş çiftinin düğün merasiminde yer aldı.

ÇİFTE TEBRİKLER VE TEMENNİLER

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, tören sırasında protokol üyeleriyle birlikte çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Nikah akdinden sonra çiftin evlilik cüzdanlarını takdim eden Bakan Göktaş, Türk bayrağı da hediye etti. Çifte çeşitli tavsiyelerde bulunan Göktaş, “Ben Tuğba’yı, İsmail’i ve iki ailemizi tebrik etmek istiyorum. İnsanın hayatında böyle günler vardır. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Sizin bu mutlu gününüze şahitlik etmek ayrı bir mutluluk kaynağı. Aile ve Gençlik Fonuna başvurdunuz, eğitimlerden geçtiniz. Bu süreçte Bakanlık olarak her daim yanınızda olduk” dedi.

EŞİTLİK VE DESTEK VURGUSU

Bakan Göktaş, çiftin “evet” deme anında birlikte olduklarını belirterek, “Evlilik birlikte inşa edilir, sevgiyle saygıyla yoğurulur. İnşallah hastalıkta, sağlıkta niyetimiz sizin güzel günler görmeniz. Bugünü hatırlayarak, aynı saygı çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyoruz. Bugün Aile Yılı, sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim, birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin” ifadelerini kullandı. Çift ve aileleri, verilen destekler için Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

– ÇORUM