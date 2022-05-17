Bakan: Matematik yaz okulları açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yetiştirme kursları hakkında açıklama yaptı ve matematik yaz okulları açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, il, orta ve lise öğrencilerine yönelik tüm olanakları sağlayarak destek olmaya devam ediyor. Dün Bakanlık tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek ve mevcut eğitimi desteklemek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladığı ve bundan sonra 100 milyonu aşkın öğrenciye yardımcı kaynak kitaplarının ücretsiz bir şekilde ders kitaplarıyla birlikte verileceği açıklanmıştı.

MATEMATİK YAZ OKULU

Milli Eğiitm Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı açıklamaya göre 1, 2 ve 3. sınıflar hariç hemen hemen tüm sınıflar için matematik yaz okulu açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu’nda “Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlattı.

DETAYLARI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Bakan Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, “4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz.” ifadesini kullandı.