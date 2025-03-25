Bakan Mehmet Şimşek’ten Güven Veren Açıklama

PİYASALARA GÜVEN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara ilişkin güven verici açıklamalar yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, piyasalardaki sağlıklı işleyiş ve etkinlik için gereken tüm adımların atıldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTACAK

Bakan Şimşek, piyasalardaki belirsizliği azaltmayı ve yatırımcıların güvenini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Uygulanacak stratejilerin piyasa dengeleyiciliğini hızlandıracak etkileri olacağı düşünülüyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin bu konuda önemli bir adım olduğuna işaret edildi.