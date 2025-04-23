Bakan Memişoğlu, 221 Kişi Taburcu Edildi

YARALANAN KİŞİ SAYISI VE DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından düşme, atlama ya da panik nedeniyle yaralanan 221 kişinin tedavilerinin sona erdiğini ve taburcu olduklarını açıkladı. Ayrıca, 15 yaralının tedavisi hastanelerde devam ediyor. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’da oluşan depremin çevre illerde de hissedildiğini belirtti.

İKİNCİL YARALANMALAR VE SAYILARI

Bakan, depremin etkisiyle birincil yaralanmaların yaşanmadığını hatırlatarak, düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi. Yaptıkları ilk değerlendirmeye göre, ikincil hadiseler sonucunda İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa’da 13 ve Yalova’da 2 kişi yaralanmış durumda. Toplamda 236 vatandaşın yaralandığı bilgisi verildi.

ŞİFA DİLEKLERİ VE TEŞEKKÜRLER

Memişoğlu, “Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum,” şeklinde konuştu. Ayrıca, olayın ilk anından itibaren sahada ve sağlık tesislerinde görev yapan tüm personellere teşekkür etti ve “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin,” dedi.