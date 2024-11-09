Bakan Memişoğlu: Aile Hekimliği Güçlenecek

ANTALYA PROGRAMI VE VALİLİK ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya’daki programı çerçevesinde ilk olarak Antalya Valiliği’ni ziyaret etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu’na AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik ediyor. Bakan Memişoğlu, “Dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımızın hastalanmadan, sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AİLE HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİ VE YENİ YÖNETMELİK

Bakan Memişoğlu, aile hekimliği sisteminin etkin ve verimli hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı. “Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz,” dedi. Aynı zamanda, aile hekimliğinin entegre sağlık hizmetleri zinciri içinde yapısının da önem taşıdığını belirtti. Bununla birlikte, “Bu yönetmelik sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin olarak görülebilecektir.” diye ekledi.

DEZENFORMASYONA DİKKAT

Bakan Memişoğlu, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere de dikkat çekti. “Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor” diyerek, sosyal mecralarda aile hekimlerinin reçete yazamayacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. “Yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor. Bilakis Sağlık Bakanlığı olarak akılcı ilaç uygulamalarına teşvik ediyoruz,” şeklinde açıklama yaptı. Akıllı ilaç kullanımı konusunda aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.