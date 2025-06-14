Bakan Memişoğlu, Bağışçılara Şükranlarını İletti

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NUN ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. İlk olarak kan bağışında bulunan Bakan Memişoğlu, 17 Mart’ta Kuzey Makedonya’da çıkan büyük yangında yaralanan ve Türkiye’de tedavi gören hastaları da ziyaret etti. Ziyaretinin ardından çeşitli açıklamalarda bulundu.

DAYANIŞMANIN SİMGESİ

Bakan Memişoğlu, “Bugün burada, sadece bir sağlık hizmeti sunumunun ötesinde, insanlık adına güçlü bir dayanışmanın simgesi olarak bir araya geldik. 3 ay önce Kuzey Makedonya’da yaşanan zorlu yangın felaketinde yaralanan dostlarımız, sınırları aşan bir çaba ile ülkemize getirildi ve Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde en iyi şekilde tedavi altına alındı” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ULuslararası YARDIM ANLAYIŞI

Bakan, “Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Türkiye, artık yalnızca kendi vatandaşına değil, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkese umut olan bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Bugün burada bu iyilik hareketinin somut bir örneğini yaşıyoruz. Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma, ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır. Ancak burada bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Yanık, yalnızca bir cilt yaralanması değildir. Yanık, insanın tüm metabolizmasını, bağışıklık sistemini, ruhunu derinden etkileyen karmaşık bir süreçtir ve biz biliyoruz ki yanık tedavisi sadece anlık bir müdahale değil, uzun bir iyileşme yolculuğudur” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDA BÜYÜME VE GELİŞİM

Bakan Memişoğlu, “2002 yılında sadece 3 yanık merkezi ve 35 yatak kapasitesine sahipken, bugün 62 yanık merkezi ve 71 yatak kapasitesine ulaştık. Bu şu demektir; 23 yılda merkez sayımızı 20 kat, yatak kapasitemizi ise yaklaşık 21 kat artırdık. Bu basit bir büyüme değil, sağlıkta güçlü bir altyapı ve küresel vizyon sahipliğidir. Biz, yanık tedavisini sadece bir tesis açmak değil, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak olarak görüyoruz. 2006 yılında bu yolculuğa başladık. Yanık tedavisi bilimsel komisyonları, daha sonra da yanık tedavi bilimleri hakkında yönetmelik çıkararak insanımızı ve bütün ekiplerimizi eğiterek, altyapımızı güçlendirerek yaptık. Burada özellikle yanıkla uğraşan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK YANIK MERKEZİ

Memişoğlu, “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde hizmet veren yanık merkezimiz, Avrupa’nın en büyük yanık merkezidir. Burada kök hücre tedavisinden hiperbarik oksijen uygulamalarına, yapay deriden ileri yoğun bakım imkanlarına kadar yanık tedavisinde en ileri teknolojiyi uyguluyoruz. Ama bir şeyi asla unutmamalıyız. Yanık, önlenebilir bir durumdur. Evlerde, iş yerlerinde, mutfaklarda alacağımız küçük tedbirlerle çok büyük acıların önüne geçebiliriz. Sağlık hizmetini yaygınlaştırmak kadar toplumda farkındalık oluşturmak da bizim sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Kan insanın, insana verebileceği en kıymetli, en saf hediyedir. Tek bir ünite kan bir annenin, bir babanın, bir çocuğun hayata tutunması demektir. Bugün burada ben de kan bağışında bulunarak, bu iyilik zincirine bir halka ekleyeceğim. Çünkü biliyorum ki kan, sadece gönüllerde verilir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın. Türkiye, güçlü sağlık sistemi, insana verdiği değer ve paylaşma kültürüyle artık tüm dünyada bir umut kapısıdır. Biz de bu kapıyı daima açık tutacağız. Bu vesileyle Makedonya’dan gelen kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, onların tedavisi için gece gündüz emek veren kıymetli sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nü bir kez daha kutluyoruz” ifadelerini kullandı.