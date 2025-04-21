Bakan Memişoğlu, Bangladeş’i desteklediklerini vurguladı

Türkiye ve Bangladeş Arasındaki İlişkilerin Güçlenmesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Bangladeş ilişkilerine dair, “Kardeş Bangladeş’in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. Bangladeş ile dostane ilişkilerimizin son dönemde daha da yoğunlaşmış ve derinleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz” diye belirtti. Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği tarafından “Bağımsızlık ve Milli Günü” sebebiyle bir otelde düzenlenen etkinliğe, Bakan Memişoğlu’nun yanı sıra Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda misafir katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Bangladeş’teki gelişmelere dair tanıtım videosuyla başladı.

Kardeşlik Bağlarının Vurgulanması

Etkinlikte konuşan Memişoğlu, Türkiye ve Bangladeş’in resmi diplomatik ilişkilerin ötesinde köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, iki ülke halklarının zor zamanlarda daima dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Memişoğlu, “6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremler sonrasında Bangladeş’in samimi destekleri Türk milletinin takdirini kazandı” dedi. Türkiye’nin Bangladeş’teki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, iki ülke arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesi için kararlılığın mevcut olduğunu belirtti.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hedefleri

Memişoğlu, iki ülke arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin kurumsal işbirliğine zemin hazırladığını ifade ederek, ikili ilişkilerin her alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. 2024’te ikili ticaret hacminin 1,3 milyar dolara ulaşacağını belirten Memişoğlu, bunun yeterli olmadığını ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. “Bangladeş’le işbirliği bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacak” diyen Memişoğlu, sağlık, savunma sanayi, eğitim ve kültürel ilişkilerde ortaklıkları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sağlık Alanındaki İşbirliği ve İnsani Yardım

İki ülke arasında sağlık alanındaki ilişkilerin önemine değinen Memişoğlu, bu alanda daha geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduklarını ifade etti. 2010’da imzalanan işbirliği anlaşmasının önemini vurgulayan Bakan Memişoğlu, Bakanlık olarak insani yardım çalışmalarına aktif katkı sunduklarını ve Cox Bazar’daki Türk Sahra Hastanesi’nin günde 1000’i aşkın hastaya sağlık hizmeti sunduğunu aktardı. Ayrıca, Bangladeş’in barış, refah ve huzuruna verdiği önemin her zaman öncelik olacağını belirtti.

Büyükelçinin Mesajı ve Kutlamaların Devamı

Büyükelçi Haq, ülkesinin Bağımsızlık ve Milli Günü’nün 54. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu günün tarihi mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bengal yeni yılının ülkesindeki en renkli olaylardan biri olduğunu dile getirdi. Haq, Türk halkına, Bangladeş’e gösterdikleri sürekli destek ve dostluk için teşekkür ederken, “Türk halkının zorluk zamanlarında Bangladeş ile sergilediği dayanışma, bizim için son derece kıymetlidir” dedi. Konuşmaların ardından hediye takdimi ve pasta kesimiyle devam eden resepsiyon, müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.