Bakan Memişoğlu, Çin’le sağlık işbirliği

SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley Hayçao ile Pekin’de bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında mevcut işbirliği olanakları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Memişoğlu, ziyaretinde, Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin yanı sıra bilim insanları, rektörler, sanayiciler ve üreticilerin yer aldığı geniş bir heyetin kendisine eşlik ettiğini belirtti. “Bu güçlü ve kapsamlı heyetle burada bulunmamız, işbirliğimizin derinleşmesine olan kararlılığımızın ve ortak bir vizyon doğrultusunda ilerleme niyetimizin en net göstergesidir.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK VİZYONU

Ziyaret sırasında Türkiye’nin sağlık vizyonunu Çin tarafıyla paylaşmayı hedeflediklerini ifade eden Memişoğlu, “Sağlık sistemimizi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışıyla yeniden şekillendiriyoruz. Hastalıkları tedavi eden, sağlığı koruyan, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten bir model geliştiriyoruz.” sözlerine yer verdi. Türkiye genelinde nüfusun tamamına ücretsiz, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulduğunun altını çizen Memişoğlu, günlük olarak yaklaşık 3 milyon insanın poliklinik, acil servis, hastanede tedavi ve yatış ile aile hekimliği hizmetlerinden faydalandığını belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE

Kovid-19 salgınına Türkiye’nin verdiği etkin cevabın sağlık sisteminin gücünü gösterdiğine vurgu yapan Memişoğlu, dijital dönüşümün de sistemin güçlü yanlarından biri olduğunu belirtti. Tüm sağlık verilerinin e-Nabız gibi ulusal entegre platformlarda dijital ortama taşındığını, bunun hastalıkların erken teşhisi gibi pek çok avantaj sağladığını aktardı. “Kullandığımız dijital altyapı, beraber geliştireceğimiz stratejik işbirlikleri iki ülke için büyük fırsat sunacaktır.” dedi.

BİYOTEKNOLOJİ VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Türkiye’nin biyoteknoloji ve klinik araştırmalarda büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), Avrupa standartlarıyla uyumlu bir düzenleyici kurum olduğunu söyledi. TİTCK’nin ilaç ve biyoteknolojik ürünlerin ruhsatlandırması ile tıbbi cihazların kayıt süreçlerinde sıkı denetim sağladığını ifade eden Memişoğlu, “Türkiye’nin 1900’lü yıllardan beri ilaç üretim tecrübesi var.” diyerek yerli ilaç firmalarının geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu belirtti.

Çin’in halk sağlığı konusundaki çeşitli programlarını örnek gösteren Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının halk sağlığını önceliklendirdiğini vurguladı. “Bizler hastalık bakanlığı değil, sağlık bakanlığıyız.” diyerek önleyici sağlık hizmetleri alanında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye’nin önleyici sağlık hizmetlerine odaklandığını, bu yaklaşımın Çin’in deneyimleriyle birleştiğinde iki ülkenin halk sağlığını olumlu etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.

GELENEKSEL VE MODERN TIPTA İŞBİRLİĞİ

Memişoğlu, Türkiye’nin modern tıbbın yanı sıra geleneksel tıp alanında da gelişim kaydettiğini belirtti. Aile hekimlerine akupunktur ve fizyoterapi yapma yetkisi verildiğini söyleyen Memişoğlu, Çin ile geleneksel tıp alanında ortak sempozyumlar ve eğitim programları düzenleyerek daha güçlü işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

KÜRESEL SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ FIRSATLAR

Son olarak, Bakan Memişoğlu, dijital veri paylaşımı ve yapay zeka destekli salgın öngörü sistemleri ile gelecekte hastalıkları önlemenin mümkün olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin modern sağlık altyapısı ve Çin’in inovatif üretim kapasitesinin birleşimiyle global ilaç pazarında yeni bir oyuncu olabileceklerine inandığını belirtti. Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley de iki ülke arasındaki işbirliğinin küresel sağlığa büyük katkılar sağlayabileceğine vurgu yaptı.