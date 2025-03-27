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Bakan Memişoğlu Çorum’da Sağlık Yöneticileriyle Buluştu

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, ÇORUM’U ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum’da bir dizi etkinlik için bulunuyor. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret etti ve Çorum Valisi Ali Çalgan ile makamında görüştü. Bu ziyarette, ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ÇORUM SAĞLIK YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

Bakan Memişoğlu, ardından Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı”na katıldı. Toplantı, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti ve burada, sağlık kurumlarının yöneticileriyle yatırımlar ile mevcut projeler üzerine istişarelerde bulundu.

AÇILIŞ TÖRENİ VE VATANDAŞ BULUŞMASI

Çorum programı kapsamında, Bakan Memişoğlu’nun Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açılış törenine katılması ve Vefa İftarı’nda vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

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