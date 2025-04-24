Bakan Memişoğlu, “Cumartesi günü tatbikat yapıyoruz” dedi

BÜYÜK TATBİKAT HAZIRLIĞI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bu cumartesi günü büyük bir tatbikat yapıyoruz. Çok önceden planlanmış, 6 aydır yazışmaları olan bir tatbikat. İstanbul depremiyle ilgili. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde bir tatbikat yapmıştık. Bu yaklaşık 4-5 ay önceydi. Bu tatbikat ise iller arası yaptığımız bir tatbikat.” şeklinde konuştu. Memişoğlu, Habertürk televizyonu canlı yayınında soruları yanıtladı. Ayrıca, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem esnasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara’da bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a intikal ettiklerini bildirdi.

AFAD KOORDİNASYONU

Bakan Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili’nin İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında düzenlenen afet yönetimi toplantısına davet edilmediği iddiasıyla ilgili olarak, “Büyükşehir Belediye Başkanı ya da vekilinin AFAD’ın koordinasyonunda yapılan toplantılarda her zaman yer aldığını” ifade etti. Memişoğlu, geçmişte yapılan depremlerde de AFAD’ın organizasyonunda toplantılar yapıldığını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanı veya vekili kimse onun otomatik olarak geldiği bir afet koordinasyon merkezi orası. Orada büyükşehir belediye başkan vekili de vardı.” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a gelmeden önceki çalışmaları sırasında tüm gün birlikte olduklarını belirten Memişoğlu, “Depremi siyasallaştırmamamız lazım. Bu İstanbul’un ve Türkiye’nin sorunu. Bunu ‘sen yaptın’ ya da ‘ben yaptım’ değil, hep beraber yapmamız lazım.” dedi.

DEPREMDE HAZIRLIK VE YENİLENME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 6 Şubat depreminden sonra yaşanan büyük yenilenmelere dikkat çeken Memişoğlu, depreme yönelik hazırlıkların sadece kağıt üzerinde değil, doğru bir mantalite ile ilerlemesi gerektiğini vurguladı. 1999 depreminden sonra devlet kurumlarının daha koordineli çalıştığını belirterek, İstanbul ile ilgili sağlık alanında da hazırlıklar yapıldığını ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat depreminin ardından İstanbul’un sağlık anlamında bölgeye büyük destek sağladığını ve sahra hastanelerinin acil durumlarda hızlı kurulduğunu aktardı.

TATBİKATLARIN ÖNEMİ

Bakan Memişoğlu, olası depremlere karşı hazırlık sürecini anlatırken, “0-12 saat çok kritik bir saat. Herkes ne yapacak, nasıl hareket edecek bununla ilgili bir süreç analizi yaptık.” dedi. İstanbul’daki sağlık personelinin nasıl hareket edeceğine dair anticipasyon geliştirdiklerini ve bunun için 2025 ve 2026 yıllarında sık sık tatbikatlar yapmayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, ulaşım planlarının karayolu yerine havayolu ve denizyolu ile yapılmasının öneminin altını çizdi.

YARALI DURUMU HAKKINDA

İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaralıların durumunu değerlendirirken, “En çok çarpma, atlama, alakalı omurga ve ayak yaralanmaları diyebileceğimiz ortopedik yaralanmalar oldu.” dedi. Panik halindeki hareketlerden kaynaklanan yaralanmaların yanı sıra, deprem sırasında kaçarken ayağını vuran yaklaşık 236 kişinin olduğuna dikkat çekti. Şu anda hastanede 41 kişi bulunduğunu, 38’inin İstanbul’da, 3’ünün ise diğer şehirlerde tedavi edildiğini ve ortopedik travma nedeniyle bacak kırıkları yaşayanları bildirdi.