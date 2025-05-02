Bakan Memişoğlu Duyurdu: 2 BİN 239 Hekim Atanacak

HEKİM ATAMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Binlerce sağlık çalışanı ve adayın merakla beklediği açıklama nihayet yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.

MÜNHAL KADROLAR AÇIKLANDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.