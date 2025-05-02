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Bakan Memişoğlu Duyurdu: 2 BİN 239 Hekim Atanacak

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HEKİM ATAMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Binlerce sağlık çalışanı ve adayın merakla beklediği açıklama nihayet yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.

MÜNHAL KADROLAR AÇIKLANDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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