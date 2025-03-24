Bakan Memişoğlu, Gevher Nesibe’ye Tam Puan Verdi

DÜNYANIN İLK TIP FAKÜLTESİ GEZİLDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. Memişoğlu, yerinde incelemelerde bulunmak ve çeşitli programlar için Kayseri’ye geldi.

KAYSERİ VALİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Bakan Memişoğlu, gezisine Kayseri Valiliği’ni ziyaret ederek başladı. Burada Vali Gökmen Çiçek ve ildeki yetkililerle görüşmeler yaptı. Beyazıt’ın ardından Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, sergilenen tıp tarihine ait sembolleri de yakından inceledi.