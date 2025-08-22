Bakan Memişoğlu, Sakarya’ya geldi

SAĞLIK YATIRIMLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları için Sakarya’ya yapmış olduğu ziyarette Adapazarı ilçesindeki Sakarya Valiliği ile buluştu. Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın eşlik ettiği ziyaret sırasında, Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımları ve mevcut çalışmalarla ilgili Vali Doğan’dan bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SAKARYA’DAKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Bakan Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Sakarya sağlık hizmeti anlamında, 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir değişim ve gelişim sürecinde. 960 olan toplam yatak kapasitesini, bu yatak kapasitesinin hepsi koğuş sistemi dediğimiz, maalesef 5-6 kişinin yattığı, tuvaleti banyosu olmayan, hiçbir özelliği bulunmayan yatak kapasitesiydi. Şu ana kadar 2517’ye çıkarmış durumdayız. Yeni yaptığımız, inşaatının yüzde 70-80 bandına geldiği Sakarya Şehir Hastanesi’nin 2026’da milletimizin hizmetine girecek. 1000 yatak ilavesiyle ve altındaki izolatör dediğimiz depremde bile sağlık hizmeti sunabilen büyük teknoloji ile yapılan bu sağlık yatırımı şaheserinin hizmete girmesiyle Sakarya’da çok daha iyi sağlık hizmetleri sunacağız” şeklinde konuştu.

KORUYUCU SAĞLIK HIZMETLERİNDE YENİ PROJELER

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin koruyucu sağlık hizmetlerinde örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Özellikle toplumumuzun kilo sorunu var. Tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik. Herkes kilo ve boyu ölçtüler diye düşünmesin; onları yine biz sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Yapacağımız son projeyle de sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza kendi mahallelerinde, parklarında ulaşıp, onların hem bedenimize hem çevremize zarar veren alışkanlıklarını değiştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Yani artık sadece kilo-boy ölçmeyeceğiz; sigara içenlere de sigara içmemeleri konusunda hem eğitim vereceğiz hem de onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz. Bunun yanında özellikle ifade etmek istediğim bir husus da var. Sigarayı bırakmak istiyorsanız bağımlılıkla ilgili mücadele edeceksiniz 171’i ve 184’ü arayın, biz sizi yönlendirelim” dedi.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ORTAK MÜCADELE

Tütün bağımlılığına karşı başlatılan mücadelesi hakkında bilgi veren Memişoğlu, “Maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim. Bugünkü sorunumuz sadece tütün değil maalesef. Elektronik sigaraların ‘puff’ dediğimiz içinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmiyoruz. Özellikle gençlerin bu tür alışkanlıklara başlamaması veya başlattırmamamız lazım. Her türlü bu bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı. O nedenle bizler Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

İNSANLIĞA YARDIM ANLAYIŞI

Bakan Memişoğlu, hekimlerin insanların dinine, ırkına, rengine, inancına bakmadan onların sağlığını geliştirmek ve yardım etmek için çalıştığını belirterek konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz millet olarak da insanları nasıl iyileştiririz, nasıl yaşatırız, nasıl yardım ederiz diye bakıyoruz. Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna’daki, Rusya’daki çocuk neyse, Gazze’deki çocuk da o. Amerika’daki, İngiltere’deki, İtalya’daki çocuk neyse, Filistin’deki çocuk da o. Hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz, kabul da etmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz, sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.”