Bakan Memişoğlu, Sakarya’yı ziyaret etti

SAĞLIK YATIRIMLARI VE GELİŞİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya’daki programları kapsamında Adapazarı ilçesindeki Sakarya Valiliği’ni ziyaret etti. Bu ziyarette Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Bakan Memişoğlu’na eşlik etti. Vali Doğan’dan kentin sağlık yatırımları ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Memişoğlu, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

YENİ HASTANE PROJESİ

Bakan Memişoğlu, “Sakarya sağlık hizmeti anlamında, 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir değişim ve gelişim sürecinde. 960 olan toplam yatak kapasitesini, bu yatak kapasitesinin hepsi koğuş sistemi dediğimiz, maalesef 5-6 kişinin yattığı, tuvaleti banyosu olmayan, hiçbir özelliği bulunmayan yatak kapasitesiydi. Şu ana kadar 2517’ye çıkarmış durumdayız. Yeni yaptığımız, inşaatının yüzde 70-80 bandına geldiği Sakarya Şehir Hastanesi’nin 2026’da milletimizin hizmetine girecek. 1000 yatak ilavesiyle ve altındaki izolatör dediğimiz depremde bile sağlık hizmeti sunabilen büyük teknoloji ile yapılan bu sağlık yatırımı şaheserinin hizmete girmesiyle Sakarya’da çok daha iyi sağlık hizmetleri sunacağız” diye konuştu.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ YAKLAŞIM

Türkiye’nin koruyucu sağlık hizmetlerinde örnek ülke olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Özellikle toplumumuzun kilo sorunu var. Tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik. Herkes kilo ve boyu ölçtüler diye düşünmesin; onları yine biz sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Yapacağımız son projeyle de sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza kendi mahallelerinde, parklarında ulaşıp, onların hem bedenimize hem çevremize zarar veren alışkanlıklarını değiştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Yani artık sadece kilo-boy ölçmeyeceğiz; sigara içenlere de sigara içmemeleri konusunda hem eğitim vereceğiz hem de onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz. Bunun yanında özellikle ifade etmek istediğim bir husus da var. Sigarayı bırakmak istiyorsanız bağımlılıkla ilgili mücadele edeceksiniz 171’i ve 184’ü arayın, biz sizi yönlendirelim” şeklinde konuştu. Tütün bağımlılığına karşı yürüttükleri mücadele hakkında da bilgi veren Bakan, “Maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim” dedi.

ÇOCUKLARIN HAKLARI VE SAĞLIĞI

Bakan Memişoğlu, hekimlerin insanların dinine, ırkına, rengine, inancına bakmadan onların sağlığını geliştirip yardım etmeyi amaçladığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz millet olarak da insanları nasıl iyileştiririz, nasıl yaşatırız, nasıl yardım ederiz diye bakıyoruz. Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna’daki, Rusya’daki çocuk neyse, Gazze’deki çocuk da o. Amerika’daki, İngiltere’deki, İtalya’daki çocuk neyse, Filistin’deki çocuk da o. Hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz, kabul da etmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz, sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.”