Bakan Memişoğlu: “Toplumun Yüzde 50’si Kilolu.”

KİLO PROBLEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

ANKARA – Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun yüzde 50’sinin kilolu olduğunu belirtti. “Kilo demek hastalık demek, ileri de hastalanacağız demek” diyen Memişoğlu, çocukların vücut dirençlerinin yüksek olduğunu fakat yaşlanınca bu kilonun eklem ve kalp hastalıkları oluşturabileceğini ifade etti.

EBE VE HEMŞİRELER GÜNÜ PROGRAMI

Bakan Memişoğlu, bakanlık binasında düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü programında bulundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bakan, hemşirelik ve ebeliğin sadece bir meslek olmadığını vurguladı ve Türk milletine deprem ve Kovid döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Memişoğlu, “Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir” şeklinde konuştu.

SALGIN VE DEPREMDEKİ BAŞARILAR

Memişoğlu, Türkiye’de aktif olarak görev yapan 265 bin 305 hemşire ve 61 bin 756 ebenin bulunduğunu belirtti. “Dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti veriyoruz” diyen bakan, Türkiye’nin sağlık alanında büyük bir atılım yapacaklarını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkacağını kaydetti.

YENİ STANDARTLAR VE UYGULAMALAR

Bakan Memişoğlu, normal doğumu teşvik etme amacıyla başlatılan kampanyayı ve doğumhanelerin standartlarının oluşturulmasını da vurguladı. “257 tane ebe okuluyla insanlara doğumun doğal olanının yapılması için yardım edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

DÜNYADA SAĞLIK MARKASI

Türkiye’nin artık sağlık insan gücüyle bir dünya markası olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, Avrupa’nın hemşire sayısının neredeyse yarısına sahip olmalarına rağmen Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştireceklerini sözlerine ekledi.

HEDEF 10 MİLYON KİŞİ

“Bedenimiz bize emanet, ona iyi bakmayı öğreteceğiz” diyen Bakan Memişoğlu, 10 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Vücut Kitle İndeksi ölçümleri hakkında bilgiler verdi. Önemli olanın toplumun kilo, bağımlılık ve hareketsizlik gibi risk unsurlarını minimize etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasının ardından, Bakan Memişoğlu, hemşireler ve ebelerle günün anısına fotoğraf çektirdi.