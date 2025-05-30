Bakan Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulu’na Katıldı

TÜGVA GENEL KURULUNDA KATILIM VE MESAJLAR

Mardin’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği’nin 5’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Etkinlik Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve çeşitli parti ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de hazır bulundu.

HUMANLAR İÇİN BİR İMTİHAN

Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Gazze’de yaşanan trajedinin insanlığın bir imtihanı olduğunu belirtti. Açıklamalarında, Türkiye’nin bu durumda ses çıkartan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. “Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Dünya beşten büyüktür’ demesi yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız” diyerek, bu düşüncenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Essas olan burada ‘Biz ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Bir araya gelebiliyor muyuz? Birlikte hareket edebiliyor muyuz?” sorularının cevaplarını bulmak olduğunu dile getirdi. Mardin’in farklılıkları bir araya getiren kültürel bir örnek olduğunu belirttiği konuşmasında, “Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” dedi.

BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan çalıştıklarını ifade eden Memişoğlu, gençlerin daha çok çaba göstereceğini ve güçlü olmaları gerektiğini dile getirdi. “Eğer siz şahin olursanız, kuvvetli olursanız, üretirseniz hiç kimseden korkmazsınız” diyerek, gençlere cesaret verdi. Ayrıca, “Siz de koşacaksınız ve birlikte hareket edeceğiz, birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.” dedi. Genel Kurul sonunda Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA İl Temsilcisi olarak seçildi. Bakan Memişoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.