Bakan Nebati: 6 ayımız var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kadınların üretimdeki gücüne değindi ve yapılan çalışmaları duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bizler kadınlarımızın ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz. Ekonomiden siyasete ticaretten sosyal hayata katılımlarının her alanda artması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Bugün Diyarbakır’dayız, bölgemizdeyiz. Heyecan ve şevki görmek bizi umutlandırıyor. Sizler kadın kooperatifleri bünyesinde birçok fırsatı değerlendirerek rekorlar kırbaya devam eden ihracatı çok daha yukarı taşıyabilirsiniz.

Bu yılın sonuna kadar 81 ilimizden en az 81 marka kooperatif çıkarmayı hedefliyoruz ve kararlıyız, 6 ayımız var. Burada duracak mıyız? Hayır. Sonrasında bu kooperatifleri ilçelerimize yayarak toplam 1 milyar doları aşan ihracatıyla 1000 marka kadın kooperatifine ulaşacağız.

Türkiye yürekli ve sağduyulu insanların ülkesidir. Vefakar, çalışkan ve güçlü kadınların ülkesidir. Bizler gayretli insanlarız. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Bugün tüm dünya kritik dönüşüm sürecinden geçiyor. Tedarik zincirlerinden oluşan sorunlar nedeniyle bölgeselleşme eğilimleri de artıyor. Mücadele mutlak suretle daha güzel ve müreffeh yarınlara gebedir.

Türkiye yeni dönemde oluşan bütün fırsatları değerlendirerek küresel rekabetteki konumunu güçlendirerek devam ediyor. Sanayimizle, girişimci insanımızla farklı bir potansiyele sahip olduğumuzu unutmayın. Ortak gayretlerimizden doğan berekete olan inancımızdır. Birlikten kuvvet ve bereket doğduğunu bilen bir milletiz.

Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir köşesinde hayalleri için ter döken tüm kadınlarımızı kutluyorum.

Sloganımızda ne diyor, cesaret et. Kendi başarı hikayeni kendin yaz. Unutma ki o irade sende. Yeter ki cesaret et. Cesaretin en yüksek olduğu yer kadınlarımızda. Yarının Türkiye’sini geçmişin Türkiye’sini nasıl ki kadın inşa ettiyse bizim geleceğimizi de inşa edecek olan sizlersiniz. Sizler başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız. Şimdi artık siyasette değil sosyal hayatta evde değil, üreten, kazanan ve kazandıran gayret bizden bereket Allah’tandır diyen kadınlar topluluğusunuz.