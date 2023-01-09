Bakan Nebati bu hafta açıklayacak

KOBİ’lere yönelik kredi paketini Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklayacak.

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ’lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Ocak Çarşamba günü paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak.

TRT Haber’de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

“ÖNEMLİ MİKTARDA FİNANSMAN İMKANI OLUŞTURUYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu paket ile KOBİ’lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz.” dedi.

Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak.