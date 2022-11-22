Bakan Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Sertifikası hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahiplerinin altınlarını fiziki olarak teslim alabileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahiplerinin altınlarını fiziki olarak da teslim alabileceğini duyurdu.

Twitter’dan açıklamada bulunan Bakan Nebati yatırım yapan tasarruf sahiplerinin altınlarını fiziki olarak teslim alabileceğini de söyledi.

Bakan Nebati’nin açıklaması şöyle:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek.

Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek.Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine’nin Altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak.