Bakan Nebati güzel haberi verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların yol ve yemek ücret ücretleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edecegiz. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL’lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL’ye çıkardık.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL’ye çıkardık.

Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur.”