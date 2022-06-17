Bakan Nebati’den açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kalkınma planları ve enflasyona dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dönüşüm hamleleri ile kalkınmanın hızlandırılması gibi konularda önemli mesafeler katettik. Bir yandan sanayi ulaşım altyapımızı geliştirirken, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasanın iyileştirilmesinde kayda değer gelişmeler sağladık.

Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefinin gerçekleşmesi yolunda kadınlarımızın ekonomiye katkı vereceklerine de gönülden inanıyorum.

Çalışama hayatına katılmak isteyip çeşitli nedenlerden dolayı katılamayanların önündeki engeli kaldırmak bizim en önemli görevimizdir. İktidara geldiğimizce yüzde 27.9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılma oranı bugün yüzde 34.9 seviyesine yükseldi. Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. İş gücüne katılım oranını eğitim düzeyiyle ilişkili olduğunun farkındayız. Yükseköğrenim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 70 seviyesindedir. Odak noktamıza eğitime çok önemli bir yer veriyoruz. Kız çocuklarımızın eğitimine özel bir önem arz ediyoruz.

2022-23 döneminde yüzde 91.9 olan kız çocuklarının ilkokul bürüt okullaşma oranını bugün yüzde 97’ye yükselttik. Üniversitelerimizin sayısını 200’ün üzerine çıkardık. Bugünün Türkiye’sinde her ilimizde üniversite her ilimizde kız öğrencilerimiz akademi dünyasına çok önemli katkı sunuyorlar.”