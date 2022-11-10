Bakan Nebati’den büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe sunumunda yaptığı açıklamasında büyüme konusuna değindi.

TBMM Bütçe Sunumunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.” dedi.

TBMM Bütçe Sunumunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başarmıştır. Toplam istihdam seviyesi Eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur. “