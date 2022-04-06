Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon konusuna değindi.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında dördüncü kez toplandı.

Düzenli olarak toplanan Komite, Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirdi.

Toplantı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, şu sözlere yer verdi:

“Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantımızı gerçekleştirdik.

Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır. Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir.”