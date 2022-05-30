Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda enflasyona dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi ve ölçeğini bulabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağı bulabilmesi kritik önem arz ediyor, bu nedenle bankacılık sektörünün faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.

Finansal sistemin içerisinde yaklaşık %85’lik paya sahip sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı %41 seviyesinde.

Krediler 5,5 trilyon TL’ye mevduatlar 6 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Kredi büyümelerini yakından takip ediyoruz.

Bankacılık sektörü olası şoklara dayanıklı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı. Sektörün yeterlilik oranı %20,4 oranında. Tahsili gecikmiş alacak oranı %2,9 oldukça düşük seviyede. Kredi büyümesini yakından takip ediyoruz. Selektif kredi mekanizması politikamızın odağında. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor.

Sanayimizin milli gelir içindeki payının ileri dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Öncü göstergeler büyümenin ilk çeyrekte yıllık %7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

BAKAN NEBATİ’DEN ENFLASYON MESAJI!

Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Tarımda temel girdilere yönelik çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz, destek oluyoruz. KKM gibi yenilikçi metodlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık.