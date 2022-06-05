Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin önemine değindi ve etkin para politikalarıyla bunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde en öncelikli konu olarak ön plana çıktığını belirterek, “Enflasyonla mücadelede, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, etkin para politikası, kamu maliyesindeki ihtiyatlı yaklaşımın yanında makro ihtiyati politikaların kapsamlı ve etkin uygulanması önem arz ediyor” dedi.

Bakan Nebati, Kızılcahamam’da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı sunumda enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde en öncelikli konu olarak ön plana çıktığına işaret etti.

Bakan Nebati sunumunda, küresel ekonomik aktivitenin son dönemlerde yavaşladığını, büyüme oranlarının aşağı yönlü güncellendiğini bildiren Nebati, TÜFE ve ÜFE enflasyonlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması ve Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımına gitmesinin, küresel likidite koşullarını zayıflattığını ve tahvil faizlerinin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Nebati, küresel ekonomide likidite ve talep koşullarının zayıfladığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin, güçlü ve dengeli büyüme, kuvvetli istihdam artışı, ihracattaki rekor seviyeler ve tüm zorluklara rağmen artışını sürdüren makine teçhizat yatırımlarıyla ön plana çıktığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: