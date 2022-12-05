Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün ekonomi vizyonunu açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu “Türkiye’yi dünyanın merkezi yapacağım” dediği vizyon belgesini dün açıkladı. Toplantıya Kılıçdaroğlu’nun “Yeni endüstriyel dönüşüm başkanım” diyerek tanıttığı Jeremy Rifkin’in online bağlantısı ve salonda yaşanan çeviri aksaklığı damga vurdu. Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP liderini sert eleştirdi.

Bakan Nebati’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Sayın @kilicdarogluk, Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

✅ 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

✅ İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

✅ Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

✅ İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısında partililerle bir araya geldi. Organizasyonda CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonu vizyonu tanıtıldı. Toplantıya, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları gibi çok sayıda davetli katıldı.

NELER OLDU?

BUGÜN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın, büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik. Halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu halkımızdan, herkes için daha iyi yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla hep beraber çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bu ülke durmaksızın krizlere girdi, çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür” dedi.

KAPANIŞ KONUŞMASINDA 6’LI MASA VURGUSU

Kılıçdaroğlu toplantının kapanış konuşmasında ise “Altılı masayı oluşturan partilerimizin çok iyi kadroları var. Bu değerli insanlarla çalışıyoruz. Bu büyük birlikteliğin başarılı olması için kaynağa ihtiyaç var. Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak. Uluslararası temaslarda 5 trilyon dolarlık yatırım banklarıyla verimli toplantılar yaptım. İktidarımızın ilk 3 yılında 100 milyar dolar yatırım gelecek. Ben bu parayı getireceğim. Dünyanın her yerinde bağımsız, çok büyük varlık fonları var. İlk 3 yılda onlardan da 75 milyar dolar yatırım alacağız. Temiz ve sürdürülebilir fonlardan 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Türkiye, büyük kaynaklara ve potansiyellere sahip.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER

Kılıçdaroğlu’nun “yeni endüstriyel dönüşüm başkanım” diyerek tanıttığı Jeremy Rifkin toplantıya ABD’den online olarak katıldı. Rifkin’in ingilizce yaptığı konuşma katılımcıların az bir kısmına dağıtılan kulaklıklardan simultane çeviri ile dinlenebildi. Toplantı devam ederken Rifkin’in Türkiye’ye gelmemiş olmaması ve konuşmasının salonun büyük bir kısmı tarafından anlaşılmamasına sosyal medya üzerinden eleştiriler geldi.