Bakan Nebati’den kripto para hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para konusunda Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao videokonferans aracılığıyla ile görüştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı: “Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık.”