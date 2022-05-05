Bakan Nebati’den kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda, gece-gündüz demeden, tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz!

Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelimiz meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor. 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz!”