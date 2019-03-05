Bakan, okula başlama yaşını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili konuştu ve okula başlama yaşını açıkladı.

Selçuk, ”Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

”Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık.

DERSHANELER

Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek.

MERDİVENALTI DERSHANELER

Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak.

VİDEO KÜTÜPHANESİ

Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz.

Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.

HÜRRİYET