Bakan: Okullara bütçe gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynak problemini çözmek için eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderildiğini duyurdu.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yardımcı kaynak problemini ilk kez çözdük. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda konuştu.

Bir milyona yakın dersliğin olduğu bir eğitim sistemine sahip olduk. Bu ülkede kız çocuklarının eğitimine erişiminin önünde başörtüsü engeli vardı. Bir kısmı imkan bulanlar yurt dışına giderek eğitim almak zorunda kaldılar. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün konuşulmadı. İmam hatip mezunlarının yüksek eğitime erişiminin önündeki kat sayı uygulaması bu dönemde kaldırıldı. Bunun için akademik olarak başarılı çocukların imam hatibe gitmesini istemediler. Artık isteyen öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla imam hatiplere gidebildiği bir eğitim sistemimiz var. Bugün öğretmenlerimizin yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor.

Yardımcı kaynak problemini ilk kez çözdük. Tüm öğrencilerin sırasına sadece ders kitaplarını değil yardımcı kaynakları da sıralara bıraktık. Bununla kalmadık, okulların temizliğiyle ilgili temizlik elemanlarını bir hafta önce okullarımıza gönderdik. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik. İstedik ki okullar eğitim öğretim metaryallerini kimseye ihtiyaç duymadan karşılayabilsin. İlk kez okul yöneticilerimiz hesaplarında para olduklarını gördüler.