Bakan Osman Aşkın Bak Edirne’de Konuştu

GENÇLERLE İFTARDA BULUŞMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de gençlerle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Bakan Bak, burada gençlerle olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Ayrıca, topluma duyarsız kalmamalarının önemine vurgu yaptı.

AİLE ÜZERİNDEKİ VURGU

Bakan Bak, gençlere aile değerlerini hatırlatarak, “Anne ve babanıza asla of bile demeyin. Çünkü ailenin temeli çok önemli.” ifadesini kullandı. Toplumda cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ailenin güçlü olması ve toplumsal sorunlarla duyarlılık göstermenin gerekliliği üzerinde durdu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan, dijitalleşme ve internetin etkisine dikkat çekerek, gençleri toplumda aktif rol almaya davet etti. “Mutlaka toplumda yer alın ve söz sahibi olun. Siyasette yer alın. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız.” diyerek gençlere seslendi.