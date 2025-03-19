Bakan Osman Aşkın Bak KKTC’yi Ziyaret Etti

KABUL GÖRÜŞMESİ VE GÜNDEM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Burada, Bakan Bak ve ekibi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabul esnasında, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılımcılar arasında yer aldı.

SPORUN ÖNEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında Türkiye’nin sağladığı desteği büyük bir önemle vurgulayarak, KKTC’nin spor sorunlarına dikkat çekti. Tatar, “Gençliğimize hak ettikleri imkanları vermek bizlerin görevi ve sorumluluğudur” diyerek, KKTC’deki başarılı sporcuları örnek gösterdi. Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın Türkiye’nin milli takımında yarışarak elde ettiği başarının altını çizen Tatar, sporcuların karşılaştığı izolasyonların haksızlık olduğunu ifade etti. Ayrıca, altyapı imkanlarının artırılmasının önemi üzerinde durarak, Lefkoşa’ya yeni bir yüzme havuzu kazandırmak için destek talep etti.

GENÇLERİ DESTEKLEMEK HEPİMİZİN GÖREVİ

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Türkiye’nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz” diyerek, gençlerin spor yapma fırsatını bulmasının kritik olduğunu belirtti. Aynı zamanda, KKTC futbolunun Asya Ligi gibi liglerde daha fazla fırsatlar yakalayabileceğini belirtti.

ZİYARETİN AMACI VE SPOR TESİSLERİ

Bakan Bak, Kıbrıs ziyaretinde üniversite öğrencileriyle iftar yapacağını ve Ada’nın gençleri için üst düzey eğitim imkânlarının sağlanması gerektiğini aktardı. KKTC’deki spor tesislerinin yapımına devam ettiğini söyleyen Bak, spor alanında KKTC’nin daha güçlü bir altyapıya sahip olmasını sağladıklarını belirtti. Bak, “Bizler için Kıbrıs’ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli” diyerek, KKTC’li sporcuların Türkiye forması altında önemli başarılara imza attığına dikkat çekti.

GELECEK PROJELER VE ETKİNLİKLER

Bakan Bak, KKTC’nin spor organizasyonlarında yer alması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’yi ziyaret edeceğini belirtti. Yüzme havuzu talebinin hızlı bir şekilde değerlendirileceğini ifade eden Bak, KKTC’de bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST’in de çok güzel geçeceğini sözlerine ekledi.