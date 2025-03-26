Bakan Osman Aşkın Bak Şırnak’ta Spor İncelemesi Yaptı

BAKAN BAK, ŞIRNAK’TA GENÇ SPORCULARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Şırnak’ta, genç sporcularla bir araya gelip basketbol oynadı. Cizre ilçesindeki Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Bak, burada genç sporcularla buluştu. Uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inen Bakan Bak, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Valisi Birol Ekici ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı.

CİZRE’DE GENÇLERE DESTEK

Cizre’deki Gençlik ve Spor Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Bak, milli sporcular Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Valisi Birol Ekici ile birlikte genç sporcularla bir süre basketbol oynadı. Bu etkinlik sonrası müzik eğitimi alan öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinleyerek gençlerin yeteneklerine destek verdi.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM

Ziyaretin sonunda, Bakan Osman Aşkın Bak’a Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Vali Birol Ekici tarafından plaket takdim edildi. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Cizre Dengbej evini ziyaret ettikten sonra, Şırnak merkezdeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.