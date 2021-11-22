Bakan: PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkeye maddi manevi zarar veren terör örgütlerinin bu toprağın imalatı olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin hafızasından silinmek üzere olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Artık yeni bir Türkiye konuşmak lazım. Bunu konuşturacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantıları değildir” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçe tasarısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, “Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa’nın en büyük derdi olan terör örgütünün, 43 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı 829; PKK’nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır” açıklamasını yaptı.

“PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir”

2016’dan bugüne kadar terör örgütünün saldırılarında 408 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bu sayıya Bedirhan bebek ve annesi de dahildir. Terörün, kalkınmamıza kentilyonlarca lira zararı olmuştur. Türkiye’yi dünya liginde görmek istemeyenlerin bugün de desteği ve beklentisi, terör ve terörizmdedir. PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir” dedi.

Son 5 yılda 2 bin 72 terörist teslim oldu

2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyleyen Soylu, “Terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2000-2500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında, toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, son 5 yılda bin 43’ü ikna olmak üzere 2 bin 72 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: PKK, Türkiye’nin hafızasından silinmek üzeredir

Terör örgütüne destek veren belediyeler

Terör örgütüne destek sağlayan belediyelere ve belediye başkanlarının yargı önünde cezalarının aldıklarını söyleyen Soylu şöyle devam etti:

“Belediyelerin kaynaklarını terör örgütüne aktaran, hem fiziki ve lojistik destek sağlayan, hem eleman temin eden, hem de şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere, görevlendirme yaptık. Görevden aldığımız belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezalar, 694 yıl, 988 ay, 338 gündür”

Tezkereye ‘hayır’ oyu tartışması

Meclis çatısı altında tezkereye ‘hayır’ oyu verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Soylu, ” Kimse kusura bakmasın, gazi meclisin çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir. Yeniden o bölgenin terör örgütünün hakimiyetine bırakılmasına sebep olacak bir “hayır“ oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunun tarihe not düşüldüğünü ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.