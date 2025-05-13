Bakan Rubio, AB Yetkilileriyle Görüştü

GÖRÜŞMELERİ ELE ALMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’na barışçıl bir çözüm bulma ve ateşkes sağlama yönündeki çabaları değerlendirmek amacıyla Avrupa’nın üst düzey yetkilileriyle telefon görüşmeleri yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmelerinde bulundu. Açıklamada, “Liderler, Ukrayna’da ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci konusunda atılabilecek adımları ele aldı.” denildi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE TEKLİF

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamayı önerdiğini belirtti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için bir platform yaratmasını isteyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti. Trump, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul’a) uçabilirim.” sözleriyle bunu aktardı.