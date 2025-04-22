Bakan Rubio, Dışişleri’nde Yeniden Yapılanma

YENİDEN YAPILANMA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bakanlığı daha güçlü ve işlevsel bir hale getirmek için çalışmalar yürüteceklerini duyurdu. Bu çerçevede, bölgeye özgü işlevlerin birleştirileceği, gereksiz ofislerin kapatılacağı ve ulusal çıkarlarla uyumsuz programlara son verileceği bildirildi. Rubio, Amerikan çıkarlarını önceliklendiren bir Dışişleri Bakanlığı kurma hedefinde olduklarını belirtti. Dünyada büyük zorluklarla karşılaştıkları bir dönemde, Başkan Donald Trump’ın “Önce Amerika” prensibine uygun bir dış politikayı hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

DİPLOMATİK MİSYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Mevcut Dışişleri Bakanlığı’nın “şişirilmiş” ve “bürokratik” bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Rubio, büyük güç rekabetinin yaşandığı bu dönemde “temel diplomatik misyonunu yerine getiremediğine” dikkat çekti. Tüm sistemi daha verimli hale getirme amacında olduklarını açıkladı. Rubio, “İşte bu nedenle bugün bakanlığı 21. yüzyıla taşıyacak kapsamlı bir yeniden yapılanma planını açıklıyorum. Bu yaklaşımla bakanlık, bürolardan büyükelçiliklere kadar baştan aşağı güçlendirilecek” dedi. Ayrıca, verimliliği artırmak için bölgeye özgü işlevlerin birleştirileceğini, gereksiz ofislerin kapatılacağını ve Amerika’nın temel ulusal çıkarlarıyla uyumsuz programların sonlandırılacağını ekledi.

BÜROKRASİDE DEĞİŞİKLİKLER

Rubio, bürokrasinin “Amerikan ulusal çıkarlarını ilerletmekteki rolünün azalmasının” yanı sıra, bu yapıların radikal siyasi ideolojilere daha fazla odaklanmasını sağladığını belirtti. Bundan sonra, ABD’yi en üst sıraya koyan bir yaklaşımla devam edecekleri mesajını verdi. Öte yandan, CNN’e konuşan anonim bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bakanlığın toplam 734 ofisinden 132’sini kapatmayı planladığını aktardı. Ayrıca, Washington’da yaklaşık 700 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ve personel sayısının azaltılacağı ifade edildi.

DİPLOMASİK MİSYONLARDA KESİNTİLER

Haberin devamında, bakanlığın savaş suçları ve küresel çatışmalara dair ofisleri de kapatma planları olduğu belirtiliyor. Aynı yetkili, mevcut bakanlık organizasyon yapısını “şişirilmiş” olarak tanımlayarak, bu durumun dış politika ve bakanlığın işlevi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu vurguladı. Söz konusu değişikliklerin hemen toplu işten çıkarmalara yol açmayacağını, yalnızca bazı yetkililerin iş kaybedeceğini söyledi. Daha önceki haberlerde, ABD’nin dünya genelindeki bazı ülkelerde diplomatik misyonlarının sayı ve bütçesinde kesintiye gitme planları olduğu ifade edilmişti.