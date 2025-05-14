Bakan Şaar, Yaptırımların Kaldırılmasına Sevindi

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam’a yönelik yaptırımları kaldırma niyetini açıklamasının ardından bir televizyon programına katılarak duygusal anlar yaşadı. Şaar, Al Arabiya televizyonunun canlı yayınına bağlanarak, “Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan’a, Katar’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim.” ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Trump, Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği bir konuşmada, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini belirtti ve bu kararın Suriye için yeni bir başlangıç teşkil edebileceğini söyledi.