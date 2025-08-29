Haberler

Bakan Şimşek, 1,55 Milyar Avro Temin Etti

PROJENİN FİNANSMANI HAKKINDA AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi’ne 1,55 milyar avro dış kaynak sağladıklarını duyurdu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneydoğu Anadolu Bölgemizin rekabet gücünü artıracak projeye finansman desteği sağlıyoruz” diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

ULAŞIM ALTYAPISINA KATKISI

Bakan, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi’nin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve bunun ticaret, turizm ile bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini belirterek, “Bu projeye 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı” sözlerini kaydetti.

BÖLGESEL ENDÜSTRİLERİN DESTEKLENMESİ

Şimşek, projeyle birlikte bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu şekilde bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

