Bakan Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlarla Dolu Olacak

GEÇİCİ SIKILIKA DİKKAT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık bulunduğunu belirtiyor. “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” ifadesiyle, var olan sıkıntılara yönelik çözümler üreteceklerini vurguluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtladı. Dezenflasyon programıyla birlikte dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini ifade ediyor. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” diyor. 2026 yılı için ise “refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” şeklinde umut veriyor.

Finansman sorunu ile ilgili iş dünyasına acil bilgiler sunan Şimşek, “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” diye belirtiyor. Devletin çiftçilerin ve esnafın kredi maliyetinin önemli bir bölümünü karşıladığını da ekliyor. “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz” açıklamasında bulunuyor.

KOBİ DESTEKLERİ ARTACAK

İhracatçılara verilen desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını söyleyen Bakan Şimşek, “Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık. Eximbank’ın sermayesini 4 katına çıkardık” ifadelerini kullanıyor. 2025 hedefi olarak 52 milyar dolarlık bir finansman sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Ayrıca, “Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor” diyerek KOBİ’lere yönelik desteklerini sürdüreceklerini aktarıyor.