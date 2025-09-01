Bakan Şimşek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

ŞİMŞEK’TEN 2025 BÜYÜME VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi. Ayrıca, milli gelir serilerinde “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde gerçekleştirilen revizyonlar hakkında da bilgi vererek, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME GÖSTERGELERİ VE İMALAT SANAYİSİ

Şimşek, ikinci çeyreğe ait temel büyüme göstergelerini şöyle özetledi: “Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.” Üretimle ilgili olarak, “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” açıklamasında bulundu. Yüksek teknolojili üretimdeki gelişmelere dikkat çeken Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” değerlendirmesini yaptı.

DIŞ TALEP VE CARI DENGE

İç talep bileşenleri hakkında “Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti” diyen Şimşek, dış talebe yönelik olarak ise “İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti” ifadesini kullandı. Cari denge hakkında da “Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” dedi.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Bakan, geleceğe ait beklentilerini ise şu şekilde açıkladı: “Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.” Orta Vadeli Program takvimine atıfta bulunarak, “2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.